ПДК оксида углерода в уфимском воздухе была превышена почти в 2 раза

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредного вещества зафиксировали во вторник, 20 мая.

В 7:00 на ПНЗ №17 (Гафури, 101) концентрация оксида углерода составила 1,8 ПДК;

в 13:00 на ПНЗ №2 (Свободы, 44) концентрация оксида углерода составила 1,6 ПДК.

Оксид углерода – общее название для целого ряда химических соединений, среди которых – угарный и углекислый газы.

Ранее в мае фиксировали следующие загрязнения

14 мая в 7:00 на ПНЗ №17 (Гафури, 101) концентрация оксида углерода составила 1,8 ПДК;

в 13:00 на ПНЗ №2 (Свободы, 44) концентрация оксида углерода составила 1,6 ПДК,

на ПНЗ №12 (Мира, 11) концентрация пыли составила 1,3 ПДК;

в 19:00 на ПНЗ №23 (Злобина, 11) концентрация пыли составила 1,1 ПДК.

12 мая в 7:00 на ПНЗ №17 (Гафури, 101) концентрация оксида углерода составила 2,5 ПДК;

в 13:00 на ПНЗ №2 (Свободы, 44) концентрация оксида углерода составила 1,5 ПДК.

10 мая в 19:00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 5,1 ПДК,

концентрация ксилолов составила 2,2 ПДК.

Седьмого мая в 13:00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 1,8 ПДК;

в 19:00 концентрация изопропилбензола составила 2,6 ПДК.

Шестого мая в 7:00 на ПНЗ №17 (Гафури, 101) концентрация оксида углерода составила 1,2 ПДК.

Ксилолы применяются при производстве красителей, а также как растворители лаков, фаласов, мастик и так далее. При продолжительном воздействии могут вызывать болезни печени, органов слуха, повреждения кроветворной и иммунной систем.

Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.