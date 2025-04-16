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СК расследует незаконную массовую вырубку леса в Башкортостане

Природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку исполнения лесного законодательства.

При изучении карт в прокуратуре обнаружили «участки, имеющие признаки утраты лесных насаждений». Был организован выезд, в ходе которого зафиксировали незаконную рубку различных пород деревьев на участке площадью 3,26 га.

Ущерб оценивают в 18 млн рублей. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

В СК изучили материалы и возбудили уголовное дело по части третьей статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).

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