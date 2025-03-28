В Уфе зафиксированы выбросы изопропилбензола и хлорида водорода в воздух

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ фиксировались во вторник и в среду – 25 и 26 марта.

25 марта в 7.00 на ПНЗ №2 (Свободы, 44) концентрация хлорида водорода составила 3 ПДК,

на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 1,4 ПДК,

на ПНЗ №23 (Злобина, 11) концентрация пыли составила 1,1 ПДК.

26 марта в 19.00 на ПНЗ №23 (Злобина, 11) концентрация пыли составила 2,2 ПДК.

Хлорид водорода – это пары соляной кислоты, которая используется для травления металлов, при производстве каучуков, соды, хлора, гипсовых и бетонных изделий, тротуарной плитки и так далее. Газ относится к сильнодействующим ядовитым веществам, третий класс опасности. В высоких концентрациях может вызывать ожоги глаз, горла и верхних дыхательных путей, привести к отеку легких.

Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.

Ранее в марте фиксировали загрязнения:

24 марта в 19.00 на ПНЗ №17 (Гафури, 101) концентрация пыли составила 3,6 ПДК;

21 марта в 19.00 на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) концентрация пыли составила 1,1 ПДК;

11 марта в 7.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 1,8 ПДК;

четвертого марта в 19.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация хлорида водорода составила 1 ПДК.

Сероводород – очень токсичный бесцветный газ, вызывает головокружение, головную боль, тошноту. Имеет ярко выраженный запах, но из-за быстрого паралича обонятельного нерва в значительной концентрации запах перестает ощущаться.