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Экология

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В Уфе превышения ПДК вредных веществ в воздухе фиксировали 3 дня подряд

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает об очередных фактах загрязнения воздуха в Уфе.

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредного вещества зафиксировали в пятницу и субботу, седьмого и восьмого февраля.

Седьмого февраля в 13.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 4,1 ПДК;

в 19.00 там же концентрация изопропилбензола составила 3,6 ПДК.

Восььмого февраля в 7.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 1,3 ПДК;

в 13.00 там же концентрация сероводорода составила 2,6 ПДК.

Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.

Сероводород – очень токсичный бесцветный газ, вызывает головокружение, головную боль, тошноту. Имеет ярко выраженный запах, но из-за быстрого паралича обонятельного нерва в значительной концентрации запах перестает ощущаться.

Ранее мы писали о том, что выбросы фиксировали и шестого февраля:

в 13.00 на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) концентрация пыли составила 1,1 ПДК;

в 19.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 1,3 ПДК,

концентрация изопропилбензола составила 6,9 ПДК.

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