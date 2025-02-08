ПДК изопропилбензола в уфимском воздухе была превышена почти в 7 раз

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредного вещества зафиксировали в четверг, шестого февраля:

в 13.00 на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) концентрация пыли составила 1,1 ПДК;

в 19.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 1,3 ПДК,

концентрация изопропилбензола составила 6,9 ПДК.

Это первые превышения, зафиксированные в феврале 2025 года.

Сероводород – очень токсичный бесцветный газ, вызывает головокружение, головную боль, тошноту. Имеет ярко выраженный запах, но из-за быстрого паралича обонятельного нерва в значительной концентрации запах перестает ощущаться.

Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.