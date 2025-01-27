Башкортостан в 2025 году потратит 644,5 млн рублей на улучшение экологической обстановки

В 2025 году на решение задач, связанных с улучшением экологической обстановки, регион выделит 644,5 млн рублей, в 2026 еще больше – 823,4 млн рублей.

Также выделят 50 млн рублей на на субсидии, возмещающие часть затрат на приобретение специальной техники для транспортировки твердых коммунальных отходов.

Об этом в соцсетях сообщил премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров.

Кроме того, с 2025 года будет запущена федеральная программа «Экологическое благополучие», по ней планируют привлечь федеральные средства – как ожидается, они начнут поступать с 2025 года.