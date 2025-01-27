Башкортостан в 2025 году потратит 644,5 млн рублей на улучшение экологической обстановки

В прошлом году в Башкортостане ликвидировали множество свалок, построили и отремонтировали объекты в сфере водного хозяйства. В этом году работа продолжится.
Фото опубликовал Андрей Назаров
В 2025 году на решение задач, связанных с улучшением экологической обстановки, регион выделит 644,5 млн рублей, в 2026 еще больше – 823,4 млн рублей.
Также выделят 50 млн рублей на на субсидии, возмещающие часть затрат на приобретение специальной техники для транспортировки твердых коммунальных отходов.
Об этом в соцсетях сообщил премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров.
Кроме того, с 2025 года будет запущена федеральная программа «Экологическое благополучие», по ней планируют привлечь федеральные средства – как ожидается, они начнут поступать с 2025 года.
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