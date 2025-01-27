Уфимцы в рамках экологической акции сдали на переработку почти 2 тыс. елок

В эти дни во всех районах города устанавливались специальные контейнеры для сбора елок, пихт и сосен.

Взамен деревьев выдавались мандарины, а для детей организовали веселые старты на свежем воздухе.

За четыре дня проведения акции в Уфе собрано 1971 хвойное дерево, раздали 110 кг мандаринов.

Собранные деревья будут направлены на переработку: их перемелют в щепу, которую потом пустят в производство.