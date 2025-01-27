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Экология

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Уфимцы в рамках экологической акции сдали на переработку почти 2 тыс. елок

В городе завершилась ежегодная экологическая акция «Елки в щепки». В этом году она проводилась 18, 19, 25 и 26 января.

В эти дни во всех районах города устанавливались специальные контейнеры для сбора елок, пихт и сосен.

Взамен деревьев выдавались мандарины, а для детей организовали веселые старты на свежем воздухе.

За четыре дня проведения акции в Уфе собрано 1971 хвойное дерево, раздали 110 кг мандаринов.

Собранные деревья будут направлены на переработку: их перемелют в щепу, которую потом пустят в производство.

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