ПДК изопропилбензола в уфимском воздухе была превышена почти в 10 раз

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредного вещества зафиксировали три дня подряд, 25-27 ноября.

25 ноября в 13.00 на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) концентрация пыли составила 3 ПДК;

в 19.00 там же концентрация пыли составила 5,2 ПДК;

в 13.00 на ПНЗ №17 (Гафури, 101) концентрация изопропилбензола составила 1,3 ПДК;

в 19.00 там же концентрация изопропилбензола составила 1,6 ПДК.

26 ноября в 7.00 на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) концентрация пыли составила 1,4 ПДК;

в 7.00 на ПНЗ №17 (Гафури, 101) концентрация изопропилбензола составила 1,1 ПДК;

в 13.00 зафиксирована повышенная запыленность:

ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) – 2,4 ПДК;

ПНЗ №12 (Мира, 11) – 1,1 ПДК;

ПНЗ №16 (проспект Октября, 65/4) – 1,5 ПДК;

ПНЗ №17 (Гафури, 101) – 1,1 ПДК;

ПНЗ №18 (Достоевского, 102/1) – 1,6 ПДК;

ПНЗ №23 ( Злобина, 11) – 3,1 ПДК;

в 13.00 на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) концентрация изопропилбензола составила 1,1 ПДК;

в 19.00 зафиксирована повышенная запыленность:

ПНЗ №12 (Мира, 11) – 1,1 ПДК;

ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) – 1,1 ПДК;

ПНЗ №16 (проспект Октября, 65/4) – 3,4 ПДК;

ПНЗ №17 (Гафури, 101) – 2,2 ПДК;

ПНЗ №18 (Достоевского, 102/1) – 1,3 ПДК;

ПНЗ №23 ( Злобина, 11) – 4,9 ПДК;

в 19.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 9,7 ПДК;

в 19.00 на ПНЗ №17 (Гафури, 101) концентрация изопропилбензола составила 3,1 ПДК.

27 ноября в 7.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 1,8 ПДК,

концентрация хлорида водорода составила 2,2 ПДК.

Это первые загрязнения воздуха, зафиксированные в ноябре 2024 года.

Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.

Сероводород – очень токсичный бесцветный газ, вызывает головокружение, головную боль, тошноту. Имеет ярко выраженный запах, но из-за быстрого паралича обонятельного нерва в значительной концентрации запах перестает ощущаться.

Хлорид водорода – это пары соляной кислоты, которая используется для травления металлов, при производстве каучуков, соды, хлора, гипсовых и бетонных изделий, тротуарной плитки и так далее. Газ относится к сильнодействующим ядовитым веществам, третий класс опасности. В высоких концентрациях может вызывать ожоги глаз, горла и верхних дыхательных путей, привести к отеку легких.