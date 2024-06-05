«Вода России»: в Уфе пройдет уборка на берегу Белой

Акция пройдет 14 июня. Сбор – в 11.00 возле СОК «Биатлон» (ул. Комарова, 1/2). Убираться предстоит на берегу Белой.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по телефону: +7 (347) 279-05-90.

Всех участников обеспечат необходимым инвентарем: мешками для сбора мусора и перчатками.

Вода России – это один из крупнейших в стране волонтерских экологических проектов, который объединил более 9,5 млн человек из 89 регионов России. Участники очистили 10 300 водоемов и собрали свыше 10,9 млн мешков мусора.

«На мероприятии будут организованы различные активности экологической направленности, соревнования семейных команд. Уфимцы могут принести пластиковые карты, крышечки, батарейки, пакеты для дальнейшей передачи на переработку», – говорится в сообщении мэрии Уфы.