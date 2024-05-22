В Уфе ПДК сероводорода в воздухе превышена в 1,8 раза

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредного вещества было зафиксировано вчера, 21 мая.

В 7.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 1,8 ПДК.

Сероводород – очень токсичный бесцветный газ, вызывает головокружение, головную боль, тошноту. Имеет ярко выраженный запах, но из-за быстрого паралича обонятельного нерва в значительной концентрации запах перестает ощущаться.

Ранее в мае фиксировались выбросы:

19 мая в 19.00 на ПНЗ №2 (Свободы, 44) концентрация хлорида водорода составила 1,1 ПДК.

17 мая в 13.00 на ПНЗ №1 (Минская, 64) концентрация оксида углерода составила 2 ПДК.

16 мая в 7.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 1,1 ПДК.

Оксид углерода – общее название для целого ряда химических соединений, среди которых – угарный и углекислый газы.

Сероводород – очень токсичный бесцветный газ, вызывает головокружение, головную боль, тошноту. Имеет ярко выраженный запах, но из-за быстрого паралича обонятельного нерва в значительной концентрации запах перестает ощущаться.