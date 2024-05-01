В Роспотребнадзоре Башкортостана рассказали, можно ли пить воду из колодцев в зоне подтопления

«Качество воды в колодцах в зоне подтопления контролируется муниципалитетами совместно с нами. Лабораторные исследования проводятся обязательно.

Если говорить о частных колодцах и скважинах, то, безусловно, после того, как вода сошла, пить воду из них нельзя. Можно только после проведения лабораторных исследований.

Если возможности проведения исследований нет, то мы гражданам рекомендуем пить такую воду, мыть посуду, овощи и даже чистить зубы только после кипячения.

Потому что опять же, напомню, подтоплению подвергаются не только колодцы, скважины, но и выгребные ямы, системы канализации и другие объекты, которые могут нести в себе риски инфекционных заболеваний», – сообщила Анна Казак.