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Экология

Власти Башкортостана запретят разработку хребта Ирандык

В 2023 году активистов встревожил факт проведения геологоразведки на территории хребта Ирандык в Баймакском районе.

Фото: terrabashkiria.ru

Фото: terrabashkiria.ru

Выяснилось, что геологическое изучение заказали Роснедра, это не было согласовано с властями региона. После вмешательства изыскательские работы на хребте Ирандык прекратились.

Далее Радий Хабиров указом запретил разработку месторождений на хребте.

Глава Минэкологии Нияз Фазылов сообщил о том, что уже готовы все документы для создания на Ирандыке особо охраняемой природной территории. Такой статус уже присвоен озеру Талкас, расположенному неподалеку.

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