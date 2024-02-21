Власти Башкортостана запретят разработку хребта Ирандык

Выяснилось, что геологическое изучение заказали Роснедра, это не было согласовано с властями региона. После вмешательства изыскательские работы на хребте Ирандык прекратились.

Далее Радий Хабиров указом запретил разработку месторождений на хребте.

Глава Минэкологии Нияз Фазылов сообщил о том, что уже готовы все документы для создания на Ирандыке особо охраняемой природной территории. Такой статус уже присвоен озеру Талкас, расположенному неподалеку.