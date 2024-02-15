В Уфе зафиксировано превышение ПДК нескольких вредных веществ в воздухе

Как сообщает Башгидромет, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ фиксировали вчера и сегодня, 14 и 15 февраля.

– 14 февраля в 13.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 2,1 ПДК.

– 15 февраля в 7.00 на ПНЗ №14 концентрация сероводорода составила 1,4 ПДК.

Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.

Сероводород – очень токсичный бесцветный газ, вызывает головокружение, головную боль, тошноту. Имеет ярко выраженный запах, но из-за быстрого паралича обонятельного нерва в значительной концентрации запах перестает ощущаться. Стоит отметить, что в России ПДК сероводорода в воздухе выше, чем в Европе (0,008 мг/м³ и 0,007 мг/м³ соответственно).

Ранее в феврали фиксировали выбросы:

– 10 февраля в 19.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 1,5 ПДК.

– 12 февраля в 19.00 на ПНЗ №17 (Гафури, 101) концентрация изопропилбензола составила 2,2 ПДК.