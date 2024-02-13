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Экология

В Уфе зафиксированы выбросы изопропилбензола в воздух

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает об очередных фактах загрязнения воздуха в Уфе.

Как сообщает Башгидромет, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ фиксировали в субботу и понедельник, 10 и 12 февраля.

– 10 февраля в 19.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 1,5 ПДК.

– 12 февраля в 19.00 на ПНЗ №17 (Гафури, 101) концентрация изопропилбензола составила 2,2 ПДК.

Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.

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