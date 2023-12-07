Башкортостан в 2023 году потратил 118 млн рублей на восстановление леса

Премьер-министр правительства региона Андрей Назаров сообщил о том, что в 2023 году на лесовосстановительные мероприятия было выделено 118 млн рублей, что гораздо больше, чем в предыдущие годы.

Всего за этот год вырубили 13,8 тыс. гектаров леса, посадили 14,5 тыс. гектаров. 95% площади в искусственных посадках занимают ценные хвойные породы. Наибольшие объемы лесовосстановления – Белорецком, Бурзянском, Зилаирском, Караидельском, Учалинском районах, где ведется интенсивная заготовка леса.

Ежегодно выращивается порядка 50 млн штук сеянцев, что полностью покрывает потребности республики. Для этого в лесхозах действуют 64 лесных питомника открытого грунта и 65 теплиц.

Как ожидается, в 2024 году посадят не менее 15,2 тысяч гектаров леса.