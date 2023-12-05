Башкортостан вошел в топ-10 лучших регионов в сфере обращения с отходами

Регионы оценивались по критериям:

– своевременность строительства и достаточность инфраструктуры по обращению с ТКО;

– охват населения раздельным сбором мусора;

– динамика показателей обработки и утилизации ТКО;

– бесперебойность вывоза мусора;

– образовательно-просветительская работа с населением;

– проведение экологических акций и мероприятий;

– уровень удовлетворенности населения услугами.

В рейтинге Башкортостан по итогам 2023 года поднялся на девятую строчку, набрав 47 пунктов.

Лидеры – Москва и Московская область (делят первое место), Тульская и Нижегородская области, Ставропольский край и Удмуртия.

Как сообщает премьер-министр Андрей Назаров, на церемонии награждения отметили, что среди всех регионов Башкортостан добился самых заметных сдвигов по эффективности работы с ТКО.