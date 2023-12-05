Башкортостан вошел в топ-10 лучших регионов в сфере обращения с отходами

Рейтинг составлялся Российским экологическим оператором в рамках номинации «Регионы России» конкурса «Зеленая премия».
Регионы оценивались по критериям:
– своевременность строительства и достаточность инфраструктуры по обращению с ТКО;
– охват населения раздельным сбором мусора;
– динамика показателей обработки и утилизации ТКО;
– бесперебойность вывоза мусора;
– образовательно-просветительская работа с населением;
– проведение экологических акций и мероприятий;
– уровень удовлетворенности населения услугами.
В рейтинге Башкортостан по итогам 2023 года поднялся на девятую строчку, набрав 47 пунктов.
Лидеры – Москва и Московская область (делят первое место), Тульская и Нижегородская области, Ставропольский край и Удмуртия.
Как сообщает премьер-министр Андрей Назаров, на церемонии награждения отметили, что среди всех регионов Башкортостан добился самых заметных сдвигов по эффективности работы с ТКО.
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