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Экология

Башкортостан вошел в топ-10 регионов по расходам на экологию

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Аналитическое агентство «Промрейтинг», опираясь на данные Росстата, составило «эко-инвестиционный» рейтинг: учитывались расходы регионов на охрану окружающей среды за 2022 год.

При этом не учитывались расходы государственного сектора экономики.

Позиции в этом рейтинге сопоставлялись с местом региона в Национальном экологическом рейтинге (за лето 2023 года), чтобы определить, насколько эффективно эти деньги расходуются.

Так, например, лидер по затратам на экологию – Красноярский край: он потратил за прошлый год 95,932 млн рублей. Однако в Национальном экологическом рейтинге он занимает только 35 строчку.

На втором месте – Тюменская область, потратившая на охрану окружающей среды 80,188 млн рублей. Ее позиция в Национальном экологическом рейтинге – 19.

Следом идет Москва: 47,852 млн рублей и 34 строчка.

Башкортостан в рейтинге по расходам на экологию замыкает топ-10: республика потратила в прошлом году 26,166 млн рублей, в Национальном экологическом рейтинге делит 29 строчку с ЯНАО, у которого расходы на порядок выше (40,446 млн рублей).

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