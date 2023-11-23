В Башкортостане могут ослабить ограничения для автомобилей такси

Одна из поправок гласила, что «транспортные средства, используемые в качестве легкового такси, должны иметь экологический класс не ниже "Евро-3"».

Многие старые автомобили, а также самые дешевые современные модели «АвтоВАЗа», например, Lada Granta, сертифицированы по стандарту «Евро-2» – у них требования к выбросам оксида азота, оксида углерода и углеводорода очень низкие.

Сегодня, 23 ноября, на пленарном заседании парламента глава Минтранса республики Александр Клебанов выступил с предложением отменить этот пункт.

«К нам поступали обращения от предпринимателей о невозможности осуществления перевозок легковым такси автомобилями с экологическим классом "Евро-2". Учитывая сложную экономическую ситуацию и повышение стоимости автомобилей, Минтранс Башкортостана предлагает изменить требование к экологическому классу и установить его не ниже "Евро-2"», – сообщил министр.