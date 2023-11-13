В Уфе зафиксированы выбросы сероводорода и изопропилбензола в воздух

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает об очередных фактах загрязнения воздуха в Уфе.
Как сообщает Башгидромет, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ фиксировали в воскресенье, 12 ноября.
– В 13.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 1,4 ПДК, концентрация изопропилбензола – 3,2 ПДК;
в 19.00 там же концентрация изопропилбензола составила 1,5 ПДК.
Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.
Сероводород – очень токсичный бесцветный газ, вызывает головокружение, головную боль, тошноту. Имеет ярко выраженный запах, но из-за быстрого паралича обонятельного нерва в значительной концентрации запах перестает ощущаться. Стоит отметить, что в России ПДК сероводорода в воздухе выше, чем в Европе (0,008 мг/м³ и 0,007 мг/м³ соответственно).
С начала ноября были зафиксированы загрязнения:
– Восьмого ноября в 13.00 на ПНЗ №17 (Гафури, 101) концентрация оксида углерода составила 1,1 ПДК.
– Седьмого ноября в 13.00 на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) концентрация пыли составила 1,5 ПДК;
в 19.00 ПДК пыли была превышена в нескольких точках:
ПНЗ №5 – 1,4 ПДК;
ПНЗ №14 – 2,2 ПДК;
ПНЗ №16 (проспект Октября, 65/4) – 1,3 ПДК;
ПНЗ №18 (Достоевского, 102/1) – 1,1 ПДК.
– Третьего ноября в 19.00 на ПНЗ №5 концентрация пыли составила 1,1 ПДК.
Оксид углерода – общее название для целого ряда химических соединений, среди которых – угарный и углекислый газы.
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