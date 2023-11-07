Башкортостан стал генерировать на 24% меньше промышленного мусора

Российские предприятия в 2022 году сгенерировали рекордные девять млрд тонн отходов, что на 6,7%, или почти на 600 млн тонн, превышает показатель 2021 года.

Больше всего промышленных отходов производят добывающие отрасли. Из огромного количества минерального сырья, извлекаемого из-под земли, свыше 90% преобразуется в промышленные отходы.

Наибольший тоннаж составляют отходы, возникшие в результате проведения работ по выемке и удалению горных пород – 7,2 млрд т, или 83% от всех отходов, связанных с добычей полезных ископаемых. Обычно отходы вскрышных пород удаляются во внешние или внутренние отвалы.

Рост производственного мусора произошел несмотря на сокращение ВВП – в предыдущие кризисные годы генерация промышленных отходов обычно уменьшалась. Это связано с тем, что ряд наиболее «грязных» отраслей в добывающем и металлургическом секторах продемонстрировал рост.

По общей массе произведенных за год промышленных отходов безоговорочное первенство держит Кемеровская область (4,04 млрд т), за ней идут Якутия (719,8 млн т) и Красноярский край (589,1 млн т).

Кузбасс (+234,2 млн т), Якутия (+145,4 млн т) и Сахалинская область (+104,9 млн т) лидируют по абсолютному приросту производственного мусора за минувший год.

При этом в 37 регионах промышленного мусора, наоборот, стало меньше. В рейтинге регионов с такой положительной тенденцией Башкортостан замыкает топ-10: за год масса промышленного мусора в республике уменьшилась на 24%.