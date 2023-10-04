В Уфе ПДК сероводорода в воздухе превышена в 2,9 раза

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредного вещества было зафиксировано сегодня, четвертого октября.

В 7.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 2,9 ПДК.

Сероводород – очень токсичный бесцветный газ, вызывает головокружение, головную боль, тошноту. Имеет ярко выраженный запах, но из-за быстрого паралича обонятельного нерва в значительной концентрации запах перестает ощущаться. Стоит отметить, что в России ПДК сероводорода в воздухе выше, чем в Европе (0,008 мг/м³ и 0,007 мг/м³ соответственно).

Это первое зарегистрированное превышение в октябре. В сентябре практически каждый день фиксировались выбросы формальдегида, сероводорода, оксида азота, изопропилбензола или фенола.