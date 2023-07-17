Власти опровергли информацию о том, что «Дюртюлимелиоводстрой» возобновила вывоз мусора

«Дюртюлимелиоводстрой» лишили статуса регионального оператора решением Минэкологии от пятого июля в связи с массовыми жалобами населения, «многочисленными нарушениями графиков вывоза ТКО с территорий населенных пунктов», а также «фактами привлечения юридического лица к административной ответственности за нарушения норм природоохранного законодательства».

14 июля Минэкологии сообщило о том, что в Краснокамском, Татышлинском, Янаульском районах, а также в Агидели и Нефтекамске введен режим чрезвычайной ситуации, так как скопление мусора «создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний».

После этого во многих СМИ якобы с подачи руководства организации появились сообщения о том, что она снова приступила к уборке мусора. Эту информацию опровергли на совещании в правительстве.

«Сегодня завершим процедуру определения временного регионального оператора на срок до одного года.

15 июля в ряде электронных СМИ появилась информация о возобновлении "Дюртюлимелиоводстрой" вывоза мусора – на самом деле это все неправда, мусор вывозится силами местного самоуправления с привлечением техники сторонних организаций.

Ситуация в течение двух недель стабилизируется», – сообщил министр экологии республики Нияз Фазылов.