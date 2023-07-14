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Экология

Журнал Forests назвал Уфу одним из самых зеленых мегаполисов России

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Ученые Евразийского научно-образовательного центра высоко оценили степень озеленения Уфы: деревья и кустарники занимают примерно 35% площади города.

Фото: администрация Уфы

Исследователи заявляют, что по индексу NDVI (нормализованный вегетационный индекс) большая часть зеленых насаждений Уфы находится в хорошем состоянии.

Результаты исследований опубликованы в международном журнале Forest, индексируемом в базе данных Web of Science.

Цель исследований – решить проблему озеленения современных мегаполисов и тиражировать методику на другие города мира.

В апреле текущего года в Уфе высадили «Аллею горожан» – самую длинную липовую аллею в России. Также ранее мэр говорил о том, что всего за 2023 год планируют высадить порядка 1,5 млн цветов.

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