Журнал Forests назвал Уфу одним из самых зеленых мегаполисов России

Исследователи заявляют, что по индексу NDVI (нормализованный вегетационный индекс) большая часть зеленых насаждений Уфы находится в хорошем состоянии.

Результаты исследований опубликованы в международном журнале Forest, индексируемом в базе данных Web of Science.

Цель исследований – решить проблему озеленения современных мегаполисов и тиражировать методику на другие города мира.

В апреле текущего года в Уфе высадили «Аллею горожан» – самую длинную липовую аллею в России. Также ранее мэр говорил о том, что всего за 2023 год планируют высадить порядка 1,5 млн цветов.