18+
  • Экология
  • Экология
  • News
Экология

В Башкортостане ввели режим ЧС из-за мусора

Поделиться:

Ранее стало известно, что организация «Дюртюлимелиоводстрой» лишится статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Замену оператору в зоне деятельности №2, то есть в северных районах республики, однако, до сих пор не нашли.

Сегодня, 14 июля, Минэкологии сообщило о том, что в Краснокамском, Татышлинском, Янаульском районах, а также в Агидели и Нефтекамске введен режим чрезвычайной ситуации, так как скопление мусора «создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний».

Режим ЧС введет указом главы Башкортостана Радия Хабирова и будет действовать до особого распоряжения.

Основанием для лишения «Дюртюлимелиоводстрой» лицензии послужили массовые жалобы населения, «многочисленные нарушения региональным оператором графиков вывоза ТКО с территорий населенных пунктов», а также «факты привлечения юридического лица к административной ответственности за нарушения норм природоохранного законодательства».

31 мая 2023 года Минэкологии направило в адрес ООО досудебную претензию о расторжении соглашения в добровольной форме. В установленный месячный срок ответ на претензию не был получен.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: