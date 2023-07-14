В Башкортостане ввели режим ЧС из-за мусора

Ранее стало известно, что организация «Дюртюлимелиоводстрой» лишится статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Замену оператору в зоне деятельности №2, то есть в северных районах республики, однако, до сих пор не нашли.
Сегодня, 14 июля, Минэкологии сообщило о том, что в Краснокамском, Татышлинском, Янаульском районах, а также в Агидели и Нефтекамске введен режим чрезвычайной ситуации, так как скопление мусора «создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний».
Режим ЧС введет указом главы Башкортостана Радия Хабирова и будет действовать до особого распоряжения.
Основанием для лишения «Дюртюлимелиоводстрой» лицензии послужили массовые жалобы населения, «многочисленные нарушения региональным оператором графиков вывоза ТКО с территорий населенных пунктов», а также «факты привлечения юридического лица к административной ответственности за нарушения норм природоохранного законодательства».
31 мая 2023 года Минэкологии направило в адрес ООО досудебную претензию о расторжении соглашения в добровольной форме. В установленный месячный срок ответ на претензию не был получен.
Комментарии (0)