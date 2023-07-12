В Башкортостане ввели режим ЧС из-за лесного пожара

По состоянию на 12 июля: из-за усиления ветра до 25 м/с пожар начал распространяться в направлении населенных пунктов Азнагулово и Катарыш. В течение суток площадь пожара увеличилась до 320 га.

Сейчас службы пытаются локализовать пожар. Проводится расширение минерализованных полос, чтобы не подпустить огонь к населенным пунктам.

Задействованы восемь бульдозеров, всего 34 единицы техники и 170 человек.

На базе Главного управления МЧС России организован межведомственный оперативный штаб, в нем участвуют представители заинтересованных министерств и ведомств. В Белорецком районе введен режим чрезвычайной ситуации.