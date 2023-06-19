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Экология

В Башкортостане ограничат отдых в заповедниках

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Парламент Башкортостана планирует рассмотреть 22 июня в первом чтении поправки в закон «Об особо охраняемых природных территориях».

Закон дополняется новой статьей, определяющей критерии и особенности туризма в пределах таких территорий.

В частности, туристам разрешат отдыхать только на специально оборудованных местах и маршрутах, ограничат количество допускаемых на территории отдыхающих.

«Законопроект направлен на развитие внутреннего туризма без вреда для экологии. В последние годы – сначала в связи с пандемией, а потом из-за санкционных ограничений – туристический поток в Башкортостан значительно вырос. Активнее путешествовать по республике стали и местные жители.

Возросший спрос побуждает бизнес вкладывать в объекты инфраструктуры. Но чтобы развивать бизнес без ущерба для памятников природы, редкой флоры и фауны, необходимы четкие правила. Законопроект как раз и направлен на установление таких правил», – прокомментировал поправки спикер парламента Константин Толкачев.

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