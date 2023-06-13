В Уфе ПДК хлорида водорода в воздухе превышена в 3,8 раза

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредного вещества было зафиксировано в воскресенье, 11 июня.

В 13.00 на ПНЗ №2 (Свободы, 44) концентрация хлорида водорода составила 3,8 ПДК.

Хлорид водорода – это пары соляной кислоты, которая используется для травления металлов, при производстве каучуков, соды, хлора, гипсовых и бетонных изделий, тротуарной плитки и так далее. Газ относится к сильнодействующим ядовитым веществам, третий класс опасности. В высоких концентрациях может вызывать ожоги глаз, горла и верхних дыхательных путей, привести к отеку легких.

С начала июня фиксируется по несколько выбросов в неделю.

Восьмого июня на на ПНЗ №2 (Свободы, 44) концентрация хлорида водорода составила 2,9 ПДК.

Седьмого июня в 19.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 2,9 ПДК.

Шестого июня в 13.00 и 19.00 на ПНЗ №2 (Свободы, 44) концентрация хлорида водорода зафиксирована на уровне 4,8-4,3 ПДК;

в 13.00 и 19.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила зафиксирована на уровне 3,1-3,3 ПДК;

в 7.00 там же концентрация сероводорода составила 1,4 ПДК.

Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.

Сероводород – очень токсичный бесцветный газ, вызывает головокружение, головную боль, тошноту. Имеет ярко выраженный запах, но из-за быстрого паралича обонятельного нерва в значительной концентрации запах перестает ощущаться. Стоит отметить, что в России ПДК сероводорода в воздухе выше, чем в Европе (0,008 мг/м³ и 0,007 мг/м³ соответственно).