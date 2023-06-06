В Уфе ПДК сероводорода в воздухе превышена в 1,4 раза

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредного вещества было зафиксировано сегодня, шестого июня.

В 7.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 1,4 ПДК.

Сероводород – очень токсичный бесцветный газ, вызывает головокружение, головную боль, тошноту. Имеет ярко выраженный запах, но из-за быстрого паралича обонятельного нерва в значительной концентрации запах перестает ощущаться. Стоит отметить, что в России ПДК сероводорода в воздухе выше, чем в Европе (0,008 мг/м³ и 0,007 мг/м³ соответственно).

Это первый зафиксированный выброс в воздух с начала лета текущего года. В мае только по официальной информации было более двух десятков превышения ПДК по таким веществам, как хлорид водорода, формальдегид, этилбензол и кумол.