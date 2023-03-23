Башгидромет снова сообщает о повышенной запыленности воздуха в Уфе

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает о зарегистрированных фактах превышения ПДК пыли в уфимском воздухе.
Как сообщает Башгидромет, повышенная запыленность воздуха была зафиксирована в понедельник, 20 марта.
В 13.00 на ПНЗ №23 (Злобина, 11) концентрация пыли составила 1,1 ПДК.
Ранее в марте в Уфе были зафиксированы загрязнения:
– 17 марта в 7.00 на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) концентрация пыли составила 1,1 ПДК.
– 14 марта в 7.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 1,1 ПДК.
– седьмого марта в 13.00 на ПНЗ №2 (Свободы, 44) концентрация хлорида водорода составила 1,1 ПДК.
Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.
Хлорид водорода – это пары соляной кислоты, которая используется для травления металлов, при производстве каучуков, соды, хлора, гипсовых и бетонных изделий, тротуарной плитки и так далее. Газ относится к сильнодействующим ядовитым веществам, третий класс опасности. В высоких концентрациях может вызывать ожоги глаз, горла и верхних дыхательных путей, привести к отеку легких.
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