Башгидромет снова сообщает о повышенной запыленности воздуха в Уфе

Как сообщает Башгидромет, повышенная запыленность воздуха была зафиксирована в понедельник, 20 марта.

В 13.00 на ПНЗ №23 (Злобина, 11) концентрация пыли составила 1,1 ПДК.

Ранее в марте в Уфе были зафиксированы загрязнения:

– 17 марта в 7.00 на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) концентрация пыли составила 1,1 ПДК.

– 14 марта в 7.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 1,1 ПДК.

– седьмого марта в 13.00 на ПНЗ №2 (Свободы, 44) концентрация хлорида водорода составила 1,1 ПДК.

Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.

Хлорид водорода – это пары соляной кислоты, которая используется для травления металлов, при производстве каучуков, соды, хлора, гипсовых и бетонных изделий, тротуарной плитки и так далее. Газ относится к сильнодействующим ядовитым веществам, третий класс опасности. В высоких концентрациях может вызывать ожоги глаз, горла и верхних дыхательных путей, привести к отеку легких.