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Экология

В Уфе зафиксировано превышение ПДК пыли в воздухе

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Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает об очередном факте загрязнения воздуха в Уфе.

Как сообщает Башгидромет, повышенная запыленность воздуха была зафиксирована в пятницу, 17 марта.

В 7.00 на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) концентрация пыли составила 1,1 ПДК.

Ранее в марте в Уфе были зафиксированы выбросы:

– 14 марта в 7.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 1,1 ПДК.

– седьмого марта в 13.00 на ПНЗ №2 (Свободы, 44) концентрация хлорида водорода составила 1,1 ПДК.

Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.

Хлорид водорода – это пары соляной кислоты, которая используется для травления металлов, при производстве каучуков, соды, хлора, гипсовых и бетонных изделий, тротуарной плитки и так далее. Газ относится к сильнодействующим ядовитым веществам, третий класс опасности. В высоких концентрациях может вызывать ожоги глаз, горла и верхних дыхательных путей, привести к отеку легких.

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