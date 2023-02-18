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Экология

Вице-премьер РФ поручила проверить источники загрязнения воздуха в Башкортостане

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Заместитель премьер-министра правительства России Виктория Абрамченко заинтересовалась жалобами жителей Стерлитамака и Салавата на плохой воздух.

Участие в совещании с Абрамченко приняли Радий Хабиров, представители Росгидромета, крупных городских предприятий и различных ведомств.

Вице-премьер поручила провести инвентаризацию источников выбросов в атмосферу и включить в программу «Чистый воздух» мероприятия по улучшению экологии в городах на юге Башкортостана. Изначально Стерлитамак и Салават в нее не попали из-за того, что официально уровень выбросов в них считается низким. Жалобы жителей, возможно, обусловлены тем, что вещества, попадающие в воздух, обладают резким запахом.

Крупнейшие предприятия АО «Башкирская содовая компания» (Стерлитамак) и ООО «Газпром нефтехим Салават» (Салават) заключат соглашения с правительством республики по снижению выбросов загрязняющих веществ.

Как сообщает БСК, в прошлом году на мероприятия по охране окружающей среды было потрачено более 700 млн рублей, в 2023 году сумма увеличится до 1,4 млрд рублей.

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