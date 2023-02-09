В Уфе зафиксировано двукратное превышение ПДК сероводорода в воздухе

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ было зафиксировано во вторник, седьмого февраля.

В 7.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 2,3 ПДК.

Ранее в феврале были зарегистрированы выбросы:

– четвертого февраля в 19.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 2,1 ПДК;

– четвертого февраля в 7.00 на ПНЗ №12 (Мира, 11) концентрация аммиака составила 1,2 ПДК.

Аммиак используется при производстве удобрений. Раздражает слизистую глаз и органов дыхания, при вдыхании в высокой концентрации вызывает токсический отек легких и поражение нервной системы.

Сероводород – очень токсичный бесцветный газ, вызывает головокружение, головную боль, тошноту. Имеет ярко выраженный запах, но из-за быстрого паралича обонятельного нерва в значительной концентрации запах перестает ощущаться. Стоит отметить, что в России ПДК сероводорода в воздухе выше, чем в Европе (0,008 мг/м³ и 0,007 мг/м³ соответственно).