В Уфе зафиксировано превышение ПДК сероводорода в воздухе

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредного вещества было зафиксировано в понедельник, 28 ноября.

В 19.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 1,9 ПДК.

Сероводород – очень токсичный бесцветный газ, вызывает головокружение, головную боль, тошноту. Имеет ярко выраженный запах, но из-за быстрого паралича обонятельного нерва в значительной концентрации запах перестает ощущаться. Стоит отметить, что в России ПДК сероводорода в воздухе выше, чем в Европе (0,008 мг/м³ и 0,007 мг/м³ соответственно).

До этого с начала ноября в Уфе было зафиксировано три превышения ПДК:

– 10 ноября в 19.00 на ПНЗ №12 (Мира, 11) концентрация хлорида водорода составила 1,2 ПДК.

– 16 ноября в 13.00 на ПНЗ №12 (Мира, 11) концентрация фенола составила 1,3 ПДК.

– 24 ноября в 19.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 1,1 ПДК.

Фенол – это токсичное вещество, раздражающее слизистую оболочку, используется при нефтепереработке и производстве эпоксидных и фенолформальдегидных смол, искусственных волокон. В высокой концентрации запах похож на запах гуаши (потому что в состав гуаши входит фенол).

Хлорид водорода – это пары соляной кислоты, которая используется для травления металлов, при производстве каучуков, соды, хлора, гипсовых и бетонных изделий, тротуарной плитки и так далее. Газ относится к сильнодействующим ядовитым веществам, третий класс опасности. В высоких концентрациях может вызывать ожоги глаз, горла и верхних дыхательных путей, привести к отеку легких.