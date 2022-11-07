В Башкортостане запустили новый мусоросортировочный комплекс

По словам Радия Хабирова, мощность мусоросортировочного комплекса составляет 100 тыс. тонн отходов в год.

Уже началось строительство аналогичного комплекса в Белебее – он начнет работу в 2023 году. В 2021 году построили также мусоросортировочные комплексы в Архангельском, Кугарчинском и Дуванском районах.

По итогам прошлого года доля твердых коммунальных отходов, направленных Башкортостаном на обработку, выросла до 44,2% – это на 5,8% выше среднего показателя по ПФО.

«Сортировка позволяет снижать объемы захоронения отходов на полигонах, уменьшает экологическую нагрузку на окружающую среду.

К тому же это благородный бизнес, когда из отходов добывается пластик, стекло, алюминий, картон для вторичного использования.

В этих процессах важен и раздельный сбор мусора. К двум или трем ведрам на кухне мы уже начинаем привыкать. В Октябрьском хорошие результаты, в Туймазах. В целом по Башкортостану все чаще на контейнерных площадках появляются разноцветные баки, устанавливаются фандоматы для приема пластиковых бутылок и алюминиевых банок.

За счет средств федеральной субсидии планируем в ближайшее время приобрести еще 11 393 контейнера для раздельного сбора, которые установим в наших городах и районах», – написал Радий Хабиров.