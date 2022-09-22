В Уфе снова зафиксировано превышение ПДК хлорида водорода в воздухе

Как сообщает Башгидромет, значительное превышение предельно допустимой концентрации вредного вещества было зафиксировано во вторник, 20 сентября.

На ПНЗ №2 (Свободы, 44) концентрация хлорида водорода составила 3,1 ПДК.

Хлорид водорода – это пары соляной кислоты, которая используется для травления металлов, при производстве каучуков, соды, хлора, гипсовых и бетонных изделий, тротуарной плитки и так далее. Газ относится к сильнодействующим ядовитым веществам, третий класс опасности. В высоких концентрациях может вызывать ожоги глаз, горла и верхних дыхательных путей, привести к отеку легких.

Ранее в сентябре были зафиксированы превышения предельно допустимой концентрации:

– 16 сентября в 19.00 на ПНЗ №2 (Свободы, 44) концентрация хлорида водорода составила 1,3 ПДК.

– 14 сентября в 19.00 на ПНЗ №2 (Свободы, 44) концентрация диоксида азота составила 1,1 ПДК.

– 12 сентября в 19.00 на ПНЗ №17 (Гафури, 101) концентрация этилбензола составила 1,5 ПДК; концентрация изопропилбензола составила 2,3 ПДК.

– 7 сентября в 7.00 на ПНЗ №12 (Мира, 11) концентрация сероводорода составила 1,1 ПДК; концентрация хлорида водорода составила 1,1 ПДК.

– 6 сентября в 7.00 на ПНЗ №12 (Мира, 11) концентрация сероводорода составила 1,1 ПДК;

в 13.00 на ПНЗ №17 (Гафури, 101) концентрация хлорида водорода составила 1,2 ПДК.

– 4 сентября в 7.00 на ПНЗ №17 (Гафури, 101) концентрация хлорида водорода составила 1,1 ПДК;

в 19.00 на ПНЗ №2 (Свободы, 44) концентрация хлорида водорода составила 1,1 ПДК.