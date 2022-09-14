В Уфе снова зафиксировали превышение ПДК вредных веществ в воздухе

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ было зафиксировано в понедельник, 12 сентября.

На ПНЗ №17 (Гафури, 101) в 19.00 концентрация этилбензола составила 1,5 ПДК. Концентрация изопропилбензола составила 2,3 ПДК.

Этилбензол по запаху напоминает бензин. Это вещество в высокой концентрации вызывает сонливость, усталость и головную боль, может вызывать заболевания крови и печени. Применяется при изготовлении пластмасс и синтетических каучуков.

Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.

Ранее в сентябре были зафиксированы превышения предельно допустимой концентрации:

– 7 сентября в 7.00 на ПНЗ №12 (Мира, 11) концентрация сероводорода составила 1,1 ПДК; концентрация хлорида водорода составила 1,1 ПДК.

– 6 сентября в 7.00 на ПНЗ №12 (Мира, 11) концентрация сероводорода составила 1,1 ПДК;

в 13.00 на ПНЗ №17 (Гафури, 101) концентрация хлорида водорода составила 1,2 ПДК.

– 4 сентября в 7.00 на ПНЗ №17 (Гафури, 101) концентрация хлорида водорода составила 1,1 ПДК;

в 19.00 на ПНЗ №2 (Свободы, 44) концентрация хлорида водорода составила 1,1 ПДК.