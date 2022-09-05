В Башкортостане снимут запрет на посещение лесов

Пятого сентября заместитель председателя госкомитета по чрезвычайным ситуациям Александр Лопухов сообщил о том, что особый противопожарный режим в республике отменяется с завтрашнего дня, шестого сентября.

После этой даты можно будет пойти в лес за грибами или просто отдыхать в лесу, не боясь получить штраф.

Всего за пожароопасный период этого года в республике произошло 58 лесных пожаров – это намного меньше, чем в прошлом году (444). Действующих пожаров нет.

Также Лопухов подтвердил, что в Уфе завершился купальный сезон, но спасатели продолжат патрулировать места купания до тех пор, пока не станет холодно.