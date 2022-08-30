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Экология

Прокуратура Башкортостана провела проверку после массовой гибели пчел

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Прокуратура республики заинтересовалась публикациями в СМИ о гибели 20 пчелосемей в одном из районов. В прошлом много раз вспыхивали скандалы из-за отравления пчел в Башкортостане.

«Установлено, что в июле 2022 года в деревне Новоальметьево в нарушение требований санитарно-эпидемиологического и ветеринарно-санитарного законодательства одно из предприятий не оповестило владельцев ближайших пасек о предстоящей химической обработке с указанием времени изоляции пчел.

В результате у одного из пасечников погибло 20 пчелосемей. Указанные факты также не были приняты во внимание региональной ветеринарной станцией и органом местного самоуправления», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Руководство сельхозорганизации, ветеринарной станции и муниципалитета получило представления об устранении нарушений и принятии мер по недопущению их впредь. Выполнение требований находится на контроле прокуратуры.

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