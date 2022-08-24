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Экология

Расчистка русла реки Демы под Уфой завершится в 2024 году

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Башкортостан получил 75,5 млн рублей на приведение в порядок двух водных объектов. Оба объекта – притоки реки Белой, которая, в свою очередь, питает одну из важнейших водных артерий страны – Каму.

ecology.bashkortostan.ru

До конца 2022 года завершатся двухлетние работы в пруду на реке Потехе в Благовещенске.

Пруд был сильно заболочен, в теплое время года от воды исходил неприятный запах. После завершения работ в русле реки территорию облагородят: обустроят спуски к воде, приведут в порядок левый берег.

Русло реки Демы очистят на 35-километровом участке от деревни Новомихайловки до Нижегородки. Сейчас работы на начальной стадии: формируют карты намыва, перед основным этапом дно обследуют водолазы – они освободят русло от поваленных деревьев.

Далее начнет работу земснаряд, с его помощью со дна извлекут более 145 тысяч кубометров ила.

На этом участке находятся девять населенных пунктов, санатории, дома отдыха, садовые товарищества, железнодорожные станции. Завершить мероприятие планируют в 2024 году.

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