Расчистка русла реки Демы под Уфой завершится в 2024 году

До конца 2022 года завершатся двухлетние работы в пруду на реке Потехе в Благовещенске.

Пруд был сильно заболочен, в теплое время года от воды исходил неприятный запах. После завершения работ в русле реки территорию облагородят: обустроят спуски к воде, приведут в порядок левый берег.

Русло реки Демы очистят на 35-километровом участке от деревни Новомихайловки до Нижегородки. Сейчас работы на начальной стадии: формируют карты намыва, перед основным этапом дно обследуют водолазы – они освободят русло от поваленных деревьев.

Далее начнет работу земснаряд, с его помощью со дна извлекут более 145 тысяч кубометров ила.

На этом участке находятся девять населенных пунктов, санатории, дома отдыха, садовые товарищества, железнодорожные станции. Завершить мероприятие планируют в 2024 году.