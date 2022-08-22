Жителям Башкортостана запретили отдыхать в лесах

«С завтрашнего дня по пятое сентября в связи с чрезвычайной пожароопасностью, обусловленной установлением аномально жаркой погоды, на всей территории республики приказом Минлесхоза вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств», – сообщил Фарит Гумеров.

Силы МЧС работают в режиме повышенной готовности. На территории республики Башкортостан за сутки лесные пожары не зарегистрированы. Действующих очагов лесных пожаров нет.

Всего с начала пожароопасного периода 2022 года возникло 50 очагов лесных пожаров на общей площади 948 га. Прогнозируются третий, четвертый и пятый классы пожароопасности.