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Экология

Жителям Башкортостана запретили отдыхать в лесах

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22 августа на совещании в правительстве республики глава Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров объявил о введении новых ограничений в связи с чрезвычайной пожароопасностью в Башкортостане.

«С завтрашнего дня по пятое сентября в связи с чрезвычайной пожароопасностью, обусловленной установлением аномально жаркой погоды, на всей территории республики приказом Минлесхоза вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств», – сообщил Фарит Гумеров.

Силы МЧС работают в режиме повышенной готовности. На территории республики Башкортостан за сутки лесные пожары не зарегистрированы. Действующих очагов лесных пожаров нет.

Всего с начала пожароопасного периода 2022 года возникло 50 очагов лесных пожаров на общей площади 948 га. Прогнозируются третий, четвертый и пятый классы пожароопасности.

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