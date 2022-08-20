В Уфе снова зафиксировали выбросы вредных веществ в воздух

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ было зафиксировано во вторник и в среду на этой неделе.

16 августа на ПНЗ №17 (Гафури, 101) в 7.00 концентрация хлорида водорода составила 1,3 ПДК.

17 августа на ПНЗ №23 (Злобина, 11) в 7.00 концентрация пыли составила 1,6 ПДК;

на ПНЗ №2 (Свободы, 44) в 19.00 концентрация хлорида водорода составила 1,9 ПДК.

Хлорид водорода – это пары соляной кислоты, которая используется для травления металлов, при производстве каучуков, соды, хлора, гипсовых и бетонных изделий, тротуарной плитки и так далее. Газ относится к сильнодействующим ядовитым веществам, третий класс опасности. В высоких концентрациях может вызывать ожоги глаз, горла и верхних дыхательных путей, привести к отеку легких.

Ранее в августе были зафиксированы превышения предельно допустимой концентрации:

– 15 августа в 16.00 на ПНЗ №2 (Свободы, 44) концентрация хлорида водорода составила 1,8 ПДК.

– 14 августа в 7.00 на ПНЗ №2 (Свободы, 44) концентрация хлорида водорода составила 1,5 ПДК.

– 12 августа в 19.00 на ПНЗ №12 (Мира, 11) концентрация хлорида водорода составила 1,1 ПДК.

– 9 августа в 13.00 на ПНЗ №2 (Свободы, 44) концентрация хлорида водорода составила 4,3 ПДК.