В Башкортостане депутаты будут участвовать в уборке несанкционированных свалок

В рамках акции депутаты совместно с экоактивистами и волонтерами городов и районов республики выявят места скопления мусора, а также несанкционированные свалки и незаконные места скопления ТБО, промышленных и строительных отходов и проведут уборку.

«К сожалению, в сезон отпусков многие места отдыха оказываются захламленными мусором. На туристических маршрутах, особенно в прибрежных зонах водоемов, возникают стихийные свалки.

Сам сталкиваюсь с этим неприятным явлением во время сплавов по рекам республики. Считаю, что депутатам необходимо на личном примере показать правильное отношение к проблеме загрязнения мест отдыха.

Мы приглашаем принять участие в субботниках всех неравнодушных людей. Только совместными усилиями можно защитить экологию республики. Внести свой вклад может каждый. Это и выявление стихийных свалок, и очистка территории, но, конечно, самое главное – самим не мусорить на природе», – прокомментировал спикер парламента Константин Толкачев.