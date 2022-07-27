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Экология

В Башкортостане ожидается чрезвычайная пожароопасность

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Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям предупреждает об усилении вероятности возникновения пожаров в лесном фонде республики.

gkchs.bashkortostan.ru

Чрезвычайная пожароопасность ожидается в период с 27 июля по первое августа.

В связи с этим Госкомитет по ЧС рекомендует жителям:

– не разводить костры в лесу или на торфяниках (даже вблизи водоемов);

– не поджигать сухую траву на полях или полянах в лесу;

– не бросать непотушенные спички или сигареты;

– не заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар;

– не оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы. Брошенные в сухую траву бутылки или осколки стекла способны сработать как линзы и воспламенить сухостой.

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