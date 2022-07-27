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Экология

В Уфе перенесут несколько автобусных остановок

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Администрация Уфы опубликовала постановление о перемещении и переименовании некоторых остановок общественного транспорта.

Остановка «Кинотеатр "Родина"» сместится к дому №13а по улице Ленина.

Остановка «Гостиница "Башкортостан"» сместится к дому №25/29 по улице Ленина.

Остановка «Улица Октябрьской революции» сместится к дому №13 по улице Октябрьской революции.

Остановка «Бульвар Первостроителей» теперь разместится в 100 метрах от пересечения с улицей Аслыкульской.

Также появится новая остановка «Школа № 88» – напротив дома №47 по улице Российской.

Остановку «Республиканский башкирско-турецкий лицей» переименуют в «Республиканский инженерный лицей-интернат».

Остановку «Уфимские городские электросети» переименуют в «Башкирэнерго».

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