В Башкортостане деньги со штрафов за вред окружающей среде будут направлять на ликвидацию экологического ущерба

Поправки рассмотрят на пленарном заседании в четверг, 30 июня.

«Закрепляем норму о том, чтобы средства, собираемые в виде штрафов и исков за причинение вреда окружающей среде, направлялись исключительно на природоохранные цели и ликвидацию экологического ущерба.

Проблема экологии стоит довольно остро в нашей республике. И заключается она не только в том, что предприятия наносят колоссальный вред окружающей среде. Загрязнения, в том числе несанкционированные выбросы, – отдельная тема. Проблема еще и в том, что предприятия компенсируют причиняемый вред, но на восстановление экологии расходуется лишь незначительная часть этих средств.

Для примера, за три года в России собрано 40 миллиардов рублей платы за негативное воздействие на окружающую среду. Но только два процента этих денег пошли на ликвидацию причиненного вреда.

Необходимо целевое использование таких средств. Тогда можно будет улучшить ситуацию», – написал Рустам Ишмухаметов в соцсетях.