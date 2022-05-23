Радий Хабиров запретил проводить массовые мероприятия на Торатау

«Я с местными жителями поговорил, с учеными. Большой сабантуй на территории Торатау мы больше проводить не будем.

60 тысяч людей приходит, все вытаптывается и на горе, и вокруг. Это жемчужина, давайте побережем ее, лучше создадим условия. Для проведения больших массовых событий Торатау как площадку вычеркиваем. Жители очень просили», – сказал Радий Хабиров.

На сегодняшний день на шиханах законодательством запрещены капитальное строительство (кроме туристических объектов и инфраструктуры), геологоразведка и добыча полезных ископаемых, вырубка леса, проведение буровых, взрывных и горных работ.