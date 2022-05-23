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Экология

Радий Хабиров запретил проводить массовые мероприятия на Торатау

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23 мая на совещании в правительстве республики глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о том, что местные жители выступили против проведения сабантуев у горы Торатау.

«Я с местными жителями поговорил, с учеными. Большой сабантуй на территории Торатау мы больше проводить не будем.

60 тысяч людей приходит, все вытаптывается и на горе, и вокруг. Это жемчужина, давайте побережем ее, лучше создадим условия. Для проведения больших массовых событий Торатау как площадку вычеркиваем. Жители очень просили», – сказал Радий Хабиров.

На сегодняшний день на шиханах законодательством запрещены капитальное строительство (кроме туристических объектов и инфраструктуры), геологоразведка и добыча полезных ископаемых, вырубка леса, проведение буровых, взрывных и горных работ.

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