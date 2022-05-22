В Уфе снова зафиксировали превышение ПДК вредных веществ в воздухе

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ было зафиксировано в среду и четверг, 18 и 19 мая:

– 19 мая, ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) – концентрация хлорбензола на уровне 1,1 ПДК;

концентрация этилбензола на уровне 1,5 ПДК;

концентрация изопропилбензола на уровне 1,9 ПДК.

– 18 мая, 13.00, ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) – концентрация бензола на уровне 1,7 ПДК;

концентрация этилбензола на уровне 2 ПДК;

концентрация изопропилбензола на уровне 2,8 ПДК.

Ранее в этом месяце также фиксировались превышения ПДК вредных веществ в воздухе:

– 17 мая, 13.00, ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) – концентрация диоксида азота на уровне 1,5 ПДК.

– 5 мая, 13.00, ПНЗ №2 (Свободы, 44) – концентрация пыли на уровне 1,1 ПДК;

– 5 мая, 13.00, ПНЗ №2 (Свободы, 44) – концентрация хлорида водорода на уровне 1,6 ПДК;

– 5 мая, 13.00, ПНЗ №18 (Достоевского, 102/1) – концентрация пыли на уровне 1,2 ПДК;

– 5 мая, 19.00, ПНЗ №18 (Достоевского, 102/1) – концентрация пыли на уровне 2,1 ПДК;

– 4 мая, 13.00, ПНЗ №2 (Злобина, 11) – концентрация пыли на уровне 1,6 ПДК.