Пожар в Южно-Уральском заповеднике потушили

Предварительная причина пожара – человеческий фактор. К утру 10 мая площадь пожара увеличилась в два раза до 5-7 га.

Утром 11 мая на совещании в правительстве республики председатель Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров сообщил о том, что пожар ликвидирован. На момент тушения его площадь составила 15 га.

В прошлом году на территории республики возникло около 450 очагов лесных пожаров, более 40% из них возникли по вине человека из-за неосторожного обращения с огнем или умышленных поджогов.