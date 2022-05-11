18+
  • Экология
  • Экология
  • News
Экология

Пожар в Южно-Уральском заповеднике потушили

Поделиться:

Девятого мая стало известно, что в Башкортостане загорелся природный заповедник. На то, чтобы локализовать пожар, ушли сутки.

Предварительная причина пожара – человеческий фактор. К утру 10 мая площадь пожара увеличилась в два раза до 5-7 га.

Утром 11 мая на совещании в правительстве республики председатель Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров сообщил о том, что пожар ликвидирован. На момент тушения его площадь составила 15 га.

В прошлом году на территории республики возникло около 450 очагов лесных пожаров, более 40% из них возникли по вине человека из-за неосторожного обращения с огнем или умышленных поджогов.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: