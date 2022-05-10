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Экология

В Башкортостане горит Южно-Уральский заповедник

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Девятого мая в 14.30 сотрудниками Южно-Уральского природного заповедника был обнаружен пожар на площади три га.

На место прибыли пожарные, в тушении огня задействовали 37 человек и пять единиц техники.

Пожар удалось локализовать только к 14.00 10 мая, на площади 15 га. Он еще не потушен, площадь горения оценивают в 5-7 га. Предварительная причина пожара – человеческий фактор.

В прошлом году на территории республики возникло около 450 очагов лесных пожаров, более 40% из них возникли по вине человека из-за неосторожного обращения с огнем или умышленных поджогов.

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