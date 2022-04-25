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Экология

В Уфе зафиксировали превышение ПДК вредных веществ в воздухе

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Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает об обнаружении в воздухе превышения предельно допустимой концентрации двух вредных веществ.

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ было зафиксировано в среду, 20 апреля:

– 7.00, ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) – концентрация пыли на уровне 1,1 ПДК;

– 13.00, ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) – концентрация изопропилбензола на уровне 3,2 ПДК.

Ранее мы писали о том, что были зафиксированы превышения концентрации пыли:

13 апреля

– 19.00, ПНЗ №23 (Злобина, 11) – 1,1 ПДК;

– 19.00, ПНЗ №18 (Достоевского, 102/1) – 1,3 ПДК.

11 апреля

– в 7.00 на уровне 1,2 ПДК на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141);

– в 13.00 на уровне 2,1 ПДК на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141);

– в 19.00 на уровне 1,6 ПДК на ПНЗ №23 (Злобина, 11).

10 апреля

– в 19.00 на уровне 1,5 ПДК на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141);

6 апреля

– в 13.00 на уровне 1,3 ПДК на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141);

– в 19.00 на уровне 1,1 ПДК на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141).

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