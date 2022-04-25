В Уфе зафиксировали превышение ПДК вредных веществ в воздухе

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает об обнаружении в воздухе превышения предельно допустимой концентрации двух вредных веществ.
Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ было зафиксировано в среду, 20 апреля:
– 7.00, ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) – концентрация пыли на уровне 1,1 ПДК;
– 13.00, ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) – концентрация изопропилбензола на уровне 3,2 ПДК.
Ранее мы писали о том, что были зафиксированы превышения концентрации пыли:
13 апреля
– 19.00, ПНЗ №23 (Злобина, 11) – 1,1 ПДК;
– 19.00, ПНЗ №18 (Достоевского, 102/1) – 1,3 ПДК.
11 апреля
– в 7.00 на уровне 1,2 ПДК на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141);
– в 13.00 на уровне 2,1 ПДК на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141);
– в 19.00 на уровне 1,6 ПДК на ПНЗ №23 (Злобина, 11).
10 апреля
– в 19.00 на уровне 1,5 ПДК на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141);
6 апреля
– в 13.00 на уровне 1,3 ПДК на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141);
– в 19.00 на уровне 1,1 ПДК на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141).
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